23:41 23.12.2016 | Футбол | Новости     Новости Украины
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ФИФА грозит "Днепру" понижением в классе

По причине долгов тренерам, а также агентам и бывшим игрокам ФК "Днепр" теперь под угрозой понижения в Первую лигу Украины.

ФИФА грозит

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2". Письмо от ФИФА, где сказано, что "Днепр" может быть снят с соревнований Премьер-лиги, уже поступило как в адрес Федерации, так и на адрес самого клуба. Всемирная футбольная организация уже дала на решение проблем клубом меньше месяца - задолженность требуется ликвидировать до 18-го января.

Известно, что в случае непроведения своевременных выплат 31-го января КДК ФИФА будет рассматривать решение про понижение в классе "девятикратного призера Украины".

Как сообщал УРА-Информ, ранее новый контракт с ФК " Днепр" подписал Руслан Ротань.


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