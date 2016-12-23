ФИФА грозит "Днепру" понижением в классе

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2". Письмо от ФИФА, где сказано, что "Днепр" может быть снят с соревнований Премьер-лиги, уже поступило как в адрес Федерации, так и на адрес самого клуба. Всемирная футбольная организация уже дала на решение проблем клубом меньше месяца - задолженность требуется ликвидировать до 18-го января.

Известно, что в случае непроведения своевременных выплат 31-го января КДК ФИФА будет рассматривать решение про понижение в классе "девятикратного призера Украины".

Как сообщал УРА-Информ, ранее новый контракт с ФК " Днепр" подписал Руслан Ротань.