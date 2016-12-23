12:58 23.12.2016 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Капитаном "Шахтера" интересуются англичане

Одним из основных объектов сделок во время зимнего трансферного окна может стать именно лидер "Шахтера".

Капитаном

Дарио Срной интересуется и "Барселона", и "Манчестер Сити", а также ряд других команд. К их числу прибавился и английский "Вест Хэм", передает dailystar.co.uk. Особый интерес к хорвату проявляет менеджер «молотобойцев» Славен Билич, который, к слову, по национальности также является хорватом. Напомним, что именно под руководством Билича Срна выступал за хорватскую сборную с 2006 по 2012 годы – между наставником и игроком сложились добрые приятельственные отношения.

Славен называет Дарио невероятным человеком, хочет видеть его в стане "Вест Хэма".

Известно, что соглашение между капитаном "Шахтера" и клубом истекает в конце сезона, а это значит, что он может перебраться в клуб бесплатно, на правах свободного агента. Поэтому здесь место имеют личные договоренности, гласит издание.

Как сообщал "УРА-Информ", в Instagram Дарио Срны появилась фотография, где он позирует на пляже с эмблемой "Шахтера" в сердце. При этом тэг под фотографией гласит: #слушатьсвоесердце. Именно такой совет ему дал президент клуба, когда ребром встал вопрос об уходе Срны в каталонскую "Барселону".


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