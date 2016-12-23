Папарацци застукали Роналду в момент жаркого свидания – ФОТО

На этот раз пара побывала в ресторане. Там влюбленные не стеснялись проявлять свои чувства. Они мило беседовали, улыбались друг другу и целовались.

Папарацци успели заснять парочку и на выходе из ресторана. Джорджина для выхода в свет выбрала короткое облегающее синее платье, Криштиано был в костюме.

Отмечается, что на следующий день Роналду отбыл по делам на самолете вместе с сыном.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно форвард прогулялся с любимой девушкой по улицам, тщательно замаскировавшись. Роналду понадеялся изменить свой облик с помощью солнцезащитных очков и парика, однако вездесущие журналисты его все равно узнали.