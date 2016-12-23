10:53 23.12.2016 | Футбол | Новости
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Папарацци застукали Роналду в момент жаркого свидания – ФОТО

Криштиано Роналду, то ли пытаясь отвести от себя подозрения, то ли действительно пребывая в состоянии влюбленности, отправился на свидание со страстной 21-летней испанской моделью Джорджиной Родригез.

Папарацци застукали Роналду в момент жаркого свидания – ФОТО

На этот раз пара побывала в ресторане. Там влюбленные не стеснялись проявлять свои чувства. Они мило беседовали, улыбались друг другу и целовались.

Папарацци успели заснять парочку и на выходе из ресторана. Джорджина для выхода в свет выбрала короткое облегающее синее платье, Криштиано был в костюме.

Отмечается, что на следующий день Роналду отбыл по делам на самолете вместе с сыном.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно форвард прогулялся с любимой девушкой по улицам, тщательно замаскировавшись. Роналду понадеялся изменить свой облик с помощью солнцезащитных очков и парика, однако вездесущие журналисты его все равно узнали.


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