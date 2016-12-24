Селезнев подыскал себе новую команду

Такие сведения передает Sport.ua.

Согласно известным данным, все условия сотрудничества 31-летнего игрока с турецким клубом уже прошли стадию обсуждения. А в ближайшее время стороны займутся официальным подписанием контракта, который будет рассчитан на два с половиной года. Договор вступит в силу с 1 января 2017 года.

Напомним, что агент спортсмена, Вадим Шаблий рассказал о досрочном расторжении контракта своего подопечного с "горняками". Именно поэтому Селезнев перейдет в "Карабюкспор" на правах свободного агента.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно появилась информация о том, что Селя имеет намерения вернуться в "Днепр". Ради этого он даже встречался с президентом клуба Игорем Коломойским в Киеве.