04:25 24.12.2016 | Футбол | Новости     Новости Украины
100156486:Rakova

Селезнев подыскал себе новую команду

Бывший форвард донецкого "Шахтера" подыскал себе новое место работы. Евгений Селезнев уже в ближайшее время подпишет новый контракт с "Карабюкспором".

Селезнев подыскал себе новую команду

Такие сведения передает Sport.ua.

Согласно известным данным, все условия сотрудничества 31-летнего игрока с турецким клубом уже прошли стадию обсуждения. А в ближайшее время стороны займутся официальным подписанием контракта, который будет рассчитан на два с половиной года. Договор вступит в силу с 1 января 2017 года.

Напомним, что агент спортсмена, Вадим Шаблий рассказал о досрочном расторжении контракта своего подопечного с "горняками". Именно поэтому Селезнев перейдет в "Карабюкспор" на правах свободного агента.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно появилась информация о том, что Селя имеет намерения вернуться в "Днепр". Ради этого он даже встречался с президентом клуба Игорем Коломойским в Киеве.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив