Энрике остро нуждается в Срне

Такие сведения передает A Bola со ссылкой на sport.es.

Согласно информации издания, трансфер Жоау Канселу из "Валенсии" в "Барсу", который будет оформлен летом следующего года, никак не повлияет на желание «сине-гранатовых» подписать капитана "горняков".

Наставник "Барселоны" по-прежнему желает работать с Срной и просит руководство приложить все усилия по оформлению хорвата уже в этом январе.

Как сообща "УРА-Информ", недавно аналитики опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Лидером по заработной плате оказался именно рулевой "Барселоны" Луис Энрике.