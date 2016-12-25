16:54 25.12.2016 | Футбол | Новости
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Энрике остро нуждается в Срне

Рулевой "блаугранас" намерен до конца отстаивать свою позицию относительно трансфера Дарио Срны в каталонский клуб.

Энрике остро нуждается в Срне

Такие сведения передает A Bola со ссылкой на sport.es.

Согласно информации издания, трансфер Жоау Канселу из "Валенсии" в "Барсу", который будет оформлен летом следующего года, никак не повлияет на желание «сине-гранатовых» подписать капитана "горняков".
Наставник "Барселоны" по-прежнему желает работать с Срной и просит руководство приложить все усилия по оформлению хорвата уже в этом январе.

Как сообща "УРА-Информ", недавно аналитики опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Лидером по заработной плате оказался именно рулевой "Барселоны" Луис Энрике.


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