Моуринью считает, что Франция должна спокойно вздохнуть после ухода Ибры

По мнению португальского стратега, таким образом прощание шведа с "ПСЖ" возродило конкуренцию в Лиге 1.

"Думаю, во Франции должны быть рады, что Златан Ибрагимович ушел из "ПСЖ". Потому что теперь у вас есть чемпионат. С ним чемпионата не было. С ним был только Париж, Париж и Париж. Все трофеи были у них. Теперь у вас есть чемпионат. Чемпионат, который я смотрю. Мне интересна "Ницца" с Балотелли, "Монако" моего друга Жардима и "ПСЖ". Вы должны поблагодарить Ибрагимовича за отъезд из Франции", – подчеркнул Моуринью.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Златан Ибрагимович пообещал быть Богом для "Манчестер Юнайтед". Недавно, именно благодаря голам шведа, "МЮ" удалось обыграть соперника. Рулевой манкунианцев заметил, что любой 25-летний форвард хотел бы играть так же великолепно как Ибра в свои 35.