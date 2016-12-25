Названы самые высокооплачиваемые футбольные коучи

Итак, в первой тройке оказались Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), на втором месте – рулевой "Мансити" Хосеп Гвардиола». И лидером гонки оказался наставник "Барселоны" – Луис Энрике.

Ниже приводим полный рейтинг тренеров с их зарплатой в месяц соответственно.

1. Луис Энрике (Барселона) — 1,56 миллиона евро/месяц;

2. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) — 1,48;

3. Жозе Моуриньо (Манчестер Юнайтед) — 1,36;

4. Карло Анчелотти (Бавария) — 1;

5. Арсен Венгер (Арсенал) — 0,82;

6. Диего Симеоне (Атлетико) — 0,77;

7. Юрген Клопп (Ливерпуль) — 0,69;

8. Антонио Конте (Челси) — 0,64;

9. Зинедин Зидан (Реал) — 0,45;

10. Унаи Эмери (ПСЖ) — 0,42;

11. Массимилиано Аллегри (Ювентус) — 0,41;

12. Томас Тухель (Боруссия Д) — 0,34.

Напомним, что сейчас "сине-гранатовые" намерены приобрести капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срну. Некоторые СМИ пишут о том, что данный вопрос уже решен. Однако в Instagram хорвата появилась фотография с морского побережья с логотипом "Шахтера" в сердце, а ниже тэг: #слушатьсвоесердце, как когда-то ему посоветовал президент "Шахтера" Ринат Ахметов.

Как сообщал "УРА-Информ", между тем Жозе Моуринью не присутствует на тренировках своих подопечных, а следит за ними из своего кабинета. Однако всю работу за него выполняет помощник Руй Фариа.