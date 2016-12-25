Селезнев отложил расторжение контракта с "Шахтером"

В частности, речь идет о том, что стороны не достигли согласия в этом деле, передает MatchDay.

Ранее СМИ писали о том, что 31-летний форвард пребывает в статусе свободного агента, что дает ему право стать полноправным членом любой команды. Говорилось даже о том, что Селя уже даже подыскал себе новое место работы – турецкий "Карабюкспор". Эти данные не опроверг и агент футболиста Вадим Шаблий.

Однако на официальном портале пока нет информации по данному вопросу.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в СМИ ходили слухи о том, что "горняков" может покинуть их капитан – Дарио Срна намерен перебраться в стан "блаугранас".