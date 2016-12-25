15:25 25.12.2016 | Футбол | Новости     Новости Украины
100156560:Rakova

Селезнев отложил расторжение контракта с "Шахтером"

Нападающий донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев пока еще не расставил все точки над "і" в расставании со своим клубом.

Селезнев отложил расторжение контракта с

В частности, речь идет о том, что стороны не достигли согласия в этом деле, передает MatchDay.

Ранее СМИ писали о том, что 31-летний форвард пребывает в статусе свободного агента, что дает ему право стать полноправным членом любой команды. Говорилось даже о том, что Селя уже даже подыскал себе новое место работы – турецкий "Карабюкспор". Эти данные не опроверг и агент футболиста Вадим Шаблий.

Однако на официальном портале пока нет информации по данному вопросу.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в СМИ ходили слухи о том, что "горняков" может покинуть их капитан – Дарио Срна намерен перебраться в стан "блаугранас".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив