13:14 26.12.2016 | Футбол | Новости
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Селезнев перешел в "Карабюкспор"

Форвард Евгений Селезнев уже покинул ФК "Шахтер" и продолжит свою карьеру в турецком "Карабюкспоре".

Селезнев перешел в

Об этом передает пресс-служба клуба из Донецка. Нападающий, отличившийся голом в этом сезоне УПЛ, станет выступать за 12 команду турецкой Суперлиги, получившую пять побед в 16 поединках чемпионата.

Также известно, что в этом сезоне Селезнев довел числ проведенных матчей за "Шахтер" до 74 и забил 30 голов. Также известно, что с "горняками" 31-летний футболист получил четыре трофея - Кубок, чемпионство Украины, а также Суперкубок Украины и Кубок УЕФА. А в сезоне 2011/12 с 14 забитыми мячами Селезнев был назван лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Как сообщал УРА-Информ, ранее "Шахтер" разорвал контракт с Селезневым.


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