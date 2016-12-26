В ФФУ заявили, что зимнего сбора у национальной команды не будет

"Нашей главной команде как раз очень нужен был зимний сбор, который стал бы промежуточным этапом подготовки к отборочному матчу чемпионата мира против Хорватии в марте 2017 года. И очень приятно, что клубы с пониманием отнеслись к этой идее. Однако из-за значительных организационных проблем, широкой географии сборов и различия тренировочных циклов команд, в которых выступают кандидаты в сборную, этого сделать не удалось", – отметил Костюченко.

Как сообщал "УРА-Информ", коуч сборной Андрей Шевченко рассказал о том, какие качества для него являются главными в работе с игроками. В первую очередь, это пунктуальность и дисциплинированность.