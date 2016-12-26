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12:14 26.12.2016 | Футбол
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В ФФУ заявили, что зимнего сбора у национальной команды не будет
Зимний сбор национальной команды не предвидится. Об этом заявил первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко, передает пресс-служба ФФУ.
"Нашей главной команде как раз очень нужен был зимний сбор, который стал бы промежуточным этапом подготовки к отборочному матчу чемпионата мира против Хорватии в марте 2017 года. И очень приятно, что клубы с пониманием отнеслись к этой идее. Однако из-за значительных организационных проблем, широкой географии сборов и различия тренировочных циклов команд, в которых выступают кандидаты в сборную, этого сделать не удалось", – отметил Костюченко.
Как сообщал "УРА-Информ", коуч сборной Андрей Шевченко рассказал о том, какие качества для него являются главными в работе с игроками. В первую очередь, это пунктуальность и дисциплинированность.
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- В среду, 10 ноября, под руководством народного депутата Украины, первого вице-президента ВААП Игоря Шкири состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения движения на дорожно-транспортном комплексе Украины.
В состав группы вошли народные депутаты, заместитель министра транспорта и связи Алексей Баранов, директор департамента безопасности Минтранссвязи Юрий Гержод, глава Государственной администрации автотранспорта Сергей Доброход, начальник Главной государственной инспекции на автотранспорте Юрий Майборода, заместитель начальника департамента ГАИ МВД Украины, генерал-майор милиции Сергей Будник, начальник государственной автомобильно-технической инспекции департамента ГАИ Василий Рублюк, начальник отдела нормативно-правового обеспечения департамента ГАИ Украины Василий Брянцев, президент объединения «Украинский транспортный союз» Леонид Костюченко, а также представители городских управлений транспорта и общественных организаций, объединяющих автоперевозчиков.
Кроме того, участники рабочей группы намерены привлечь к своей деятельности региональных представителей отрасли. По их мнению, непосредственное участие в улучшении законодательного обеспечения безопасности движения должны принимать губернаторы областей, а на заседаниях рабочей группы со своими предложениями должны присутствовать профильные заместители председателей ОГА.
Как заявил глава рабочей группы Игорь Шкиря, это необходимо для того, чтобы по всей стране построить сильную вертикаль безопасности. Он также подчеркнул, что работа специалистов в транспортной отрасли будет направлена на разработку и внедрение законодательных изменений и инициатив, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
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