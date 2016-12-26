В "Шахтер" может вернуться Марсело Морено

Об этом в интервью зданию Goal.com рассказал сам нападающий, который не исключил варианта возвращения в этот клуб.

"Мой агент сказал, что "Шахтер" снова заинтересован в том, чтобы принять меня на работу. Эта информация делает меня очень счастливым", – отметил Морено.

Напомним, что форвард покинул "Шахтер" в 2012-м. За шесть миллионов евро его приобрел "Гремио". Однако вскоре на правах аренды он играл во "Фламенго" и "Крузейро".

Последние два года Морено играл за китайский клуб "Чанчунь Ятай", где проявил себя с прекрасной стороны, зарекомендовав себя как отменный бомбардир.

Ныне Морено пребывает в статусе свободного агента.

Как сообщал "УРА-Информ", "горняков" покинул Эдуардо и Евгений Селезнев. Причем договоренность последнего с турецким "Карабюкспором" окончательно не достигнута.