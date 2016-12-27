ФФУ предложило Бразилии и Аргентине готовиться к ЧМ-2018 в Украине

Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко, передает Tribuna.com.

"По поводу матчей с Бразилией и Аргентиной. Есть предварительная договоренность на 2018 год. Предложили провести им акклиматизационный сбор в Украине перед чемпионатом мира. Сейчас надо договориться об этом более детально. Ведем переговоры, чтобы сыграть товарищеские матчи. Наша делегация отправится в Латинскую Америку. Посмотрим, получится ли договориться. Аргентина сами знаете, какое место сейчас занимает. Может, они и не попадут на чемпионат мира", - рассказал Павелко.

Также отмечается, что перед ЧМ-2018 аргентинцы и бразильцы будут хотеть провести сбор в Европе. В свою очередь, ФФУ предложила им провести сбор в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", возле Майдана Независимости в Киеве вновь произошла драка между фанатами столичного "Динамо" и болельщиками турецкой команды "Бешикташ".