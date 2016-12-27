14:33 27.12.2016 | Футбол | Новости
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Нойера назвали лучшим в мире вратарем

Голкипер сборной Германии, а также мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер оказался победителем в номинации - лучший голкипер мира.

Нойера назвали лучшим в мире вратарем

Он победил в данной номинации по версии Международной федерации футбольной истории (IFFHS). Об этом передает сайт организации. Так, вот уже четвертый год лучшим голкипером мира стал Нойер, который в этот раз набрал 156 баллов и обошел вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона (который набрал 91 балл) и вратаря португальского "Спортинга" Руй Патрисиу (50 баллов).

Более того, в пятерку лучших вошел Клаудио Браво ("Барселона", Чили), а также Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"). Известно, что Нойер сравнялся с Буффоном по числу выигранных подобных наград, теперь они оба отстают на один приз от Икера Касильяса. Рейтинг составлен по результатам голосования экспертов из 56-ти стран.

Как сообщал УРА-Информ, ФК " Бавария" ранее вышла на поле в футболках из мусора – в матче с Хоффенхаймом.


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