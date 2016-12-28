Луческу рассказал о том, каким игрокам отдает предпочтение

"Я предпочел бы не иметь в составе игроков, которые много чего выиграли, но уже не соответствуют высокому уровню и могут навредить команде. Я предпочитаю старательных игроков-трудяг, которые отдают все силы на поле, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами. Важна коллективная дисциплина", – заявил Мистер.

Он также добавил, что существуют исключения из таких правил.

При этом важным фактором в данном случае будет то, что звездный игрок может привнести в команду.

"Ибрагимович, Месси или Роналду — это другой разговор, они не те футболисты, к которым мы привыкли. На них обращено всё внимание, они заполняют стадионы", – отметил румын в интервью Dolce Sport.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно тренер украинской сборной ответил на подобный вопрос. Андрей Шевченко подчеркнул, что больше всего в игроках ценит дисциплину и пунктуальность.