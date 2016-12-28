Луческу заявил, что не видит разницы между Россией и Украиной

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу Матч-ТВ. По мнению румынского специалиста, эти государства разделила случайность.

"После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня - одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, образ мышления идентичен, тип поведения – тоже", – заметил Мистер.

Ныне Луческу работает с питерским «Зенитом», после 12 лет сотрудничества с "Шахтером".

"В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и этот город", – резюмировал специалист.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Мистер приехал в Киев, дабы посмотреть игру своих некогда подопечных с киевским "Динамо".