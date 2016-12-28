Роналду признан лучшим в мире по версии Globe Soccer Awards

Об этом сообщила пресс-служба премии.

Как отмечается, вручение наград состоялось в Дубае.

"В коллективном и индивидуальном планах этот год, пожалуй, был лучшим в моей карьере. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с "Реалом", сборная Португалии впервые победила на чемпионате Европы, я стал обладателем "Золотого мяча". Не могу просить большего. Скептики, сомневающиеся во мне, "Реале" и сборной Португалии, посрамлены. Мы выиграли все. Это был удивительный год, и я очень рад. Хочу поблагодарить своих партнеров по сборной и "Реалу", - рассказал Роналду.

Также напомним, что ранее Роналду получил "Золотой мяч" и был признан лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств.

Как сообщал "Ура-Информ", Криштиану Роналду продолжает устанавливать новые рекорды результативности.