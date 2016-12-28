Роналду признан лучшим в мире по версии Globe Soccer Awards

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) раздали свои персональные награды на традиционной церемонии Globe Soccer Awards. Так, нападающий мадридского "Реала" Криштиано Роналду стал лауреатом награды лучшему футболисту мира Globe Soccer Awards.
Об этом сообщила пресс-служба премии.
Как отмечается, вручение наград состоялось в Дубае.
"В коллективном и индивидуальном планах этот год, пожалуй, был лучшим в моей карьере. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с "Реалом", сборная Португалии впервые победила на чемпионате Европы, я стал обладателем "Золотого мяча". Не могу просить большего. Скептики, сомневающиеся во мне, "Реале" и сборной Португалии, посрамлены. Мы выиграли все. Это был удивительный год, и я очень рад. Хочу поблагодарить своих партнеров по сборной и "Реалу", - рассказал Роналду.
Также напомним, что ранее Роналду получил "Золотой мяч" и был признан лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств.
Как сообщал "Ура-Информ", Криштиану Роналду продолжает устанавливать новые рекорды результативности.