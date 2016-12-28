15:56 28.12.2016 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Шевчук попрощался с "Шахтером"

Защитник донецкого "Шахтера" завершил карьеру игрока в этом клубе. Вячеслав Шевчук играл в стане "горняков" целых 12 лет.

Шевчук попрощался с

Пришел к дончанам в 2000-м году, в том сезоне «Шахтер» сыграл свой первый матч в Лиге Чемпионов. Позже Шевчук проявлял себя в других клубах, однако в 2005-м вернулся уже в ставшую родной команду.

В 37 лет установил рекорд как самый возрастной капитан украинской сборной. Всегда отличался достойной, уверенной игрой, передает официальный портал команды.

Всего в составе "Шахтера" он провел 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев.

Как сообщал "УРА-Информ", покинул "Шахтер" и нападающи Евгений Селезнев. По информации СМИ, он оформил 2,5-годичное соглашение с турецким "Карабюкспором".


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