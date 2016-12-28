Шевчук попрощался с "Шахтером"

Пришел к дончанам в 2000-м году, в том сезоне «Шахтер» сыграл свой первый матч в Лиге Чемпионов. Позже Шевчук проявлял себя в других клубах, однако в 2005-м вернулся уже в ставшую родной команду.

В 37 лет установил рекорд как самый возрастной капитан украинской сборной. Всегда отличался достойной, уверенной игрой, передает официальный портал команды.

Всего в составе "Шахтера" он провел 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев.

Как сообщал "УРА-Информ", покинул "Шахтер" и нападающи Евгений Селезнев. По информации СМИ, он оформил 2,5-годичное соглашение с турецким "Карабюкспором".