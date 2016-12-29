"Барселона" предложила Срне контракт

Каталонская "Барселона" дала свое согласие подписать с защитником и капитаном "Шахтера" Дарио Срной контракт. Об этом передает Mundo Deportivo.

Испанское издание не располагает данными про детали контракта, который предложила "Барса" Срне. Известно, что Дарио Срна очень потеряет в зарплате, если даст свое согласие перейти в команду Луиса Энрике. В случае жесогласия Срна переедет в Барселону - на правах свободного агента.

Как сообщал УРА-Информ, у ФК "Барселоны" нет средств заплатить за трансфер Срны. После подписания многочисленных контрактов " Барселона" оказалась на грани полной растраты собственных финансовых ресурсов.