18:20 29.12.2016 | Футбол | Новости
100156944:mysnichenko

"Барселона" предложила Срне контракт

На данный момент в ФК "Барселона" ждут решения хорвата.

Каталонская "Барселона" дала свое согласие подписать с защитником и капитаном "Шахтера" Дарио Срной контракт. Об этом передает Mundo Deportivo.

Испанское издание не располагает данными про детали контракта, который предложила "Барса" Срне. Известно, что Дарио Срна очень потеряет в зарплате, если даст свое согласие перейти в команду Луиса Энрике. В случае жесогласия Срна переедет в Барселону - на правах свободного агента.

Как сообщал УРА-Информ, у ФК "Барселоны" нет средств заплатить за трансфер Срны. После подписания многочисленных контрактов " Барселона" оказалась на грани полной растраты собственных финансовых ресурсов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив