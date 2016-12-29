В случае подтверждения допинга в российском футболе ФИФА будет применять санкции

Поскольку в докладе Всемирного антидопингового агентства, подготовленного под руководством Ричарда Макларена, такие данные есть, Федерация начинает проверки. Об этом в среду, 28 декабря, в Дубае заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает Deutsche Welle, которая цитирует слова Инфантино, если случаи применения допинга получат подтверждение во время расследования, ФИФА и УЕФА примут необходимые меры и применят санкции.

Напомним, в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена многократно упоминается имя вице-премьера России Виталия Мутко, ранее занимавшего должность министра спорта Российской Федерации, как человек, который, вероятно, непосредственно причастен к государственной программы поддержки допинга в российском спорте, в частности , сокрытию случаев применения допинга в российском футболе.

Как сообщал УРА-Информ, Комитет по этике Международной федерации футбола начал расследование причастности вице-премьера России и главы Российского футбольного союза Виталия Мутко к допинговому скандалу.