ФК "Черноморец" лишился двух игроков

Об этом передает пресс-служба клуба "Черноморец" из Южной Пальмиры. Контракт с вратарем "Черноморца" Евгением Боровиком расторгнут досрочно - по инициативе самого футболиста. Зато другой игрок - Артем Филимонов - покинул команду из-за завершения срока действия соглашения.

Известно, что Боровик в 17-ти поединках этого сезона украинского чемпионата провел 17-ть матчей и пропустил 16-ть голов. Филимонов появлялся на поле в 16-ти встречах и записал себе в актив одно взятие ворот.

Как сообщал УРА-Информ, команду покинул также вратарь футбольного клуба "Ворскла".