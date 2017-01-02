15:30 02.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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ФК "Черноморец" лишился двух игроков

Двое украинских футболистов покинули состав седьмой команды УПЛ "Черноморца". 

ФК

Об этом передает пресс-служба клуба "Черноморец" из Южной Пальмиры. Контракт с вратарем "Черноморца" Евгением Боровиком расторгнут досрочно - по инициативе самого футболиста. Зато другой игрок - Артем Филимонов - покинул команду из-за завершения срока действия соглашения.

Известно, что Боровик в 17-ти поединках этого сезона украинского чемпионата провел 17-ть матчей и пропустил 16-ть голов. Филимонов появлялся на поле в 16-ти встречах и записал себе в актив одно взятие ворот.

Как сообщал УРА-Информ, команду покинул также вратарь футбольного клуба "Ворскла".


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