16:37 02.01.2017 | Футбол | Новости
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Роналду рассказал о своем отношении к деньгам

Криштиану Роналду - бомбардир мадридского "Реала" - рассказал, как он относится к деньгам.

Роналду рассказал о своем отношении к деньгам

Также Роналду сообщил о своей цели в футболе. Об этом сообщает сайт goal.com. Роналду отметил, что его цель – это оставаться на своем уровне.

У него осталось еще несколько лет для для игры в футбол. Роналду уже ранее подписал отличные контракты с "Nike" и "Реалом". Футболист рад, что подписал такие серьезные сделки в своем возрасте. Это невероятно, и это придаст ему мотивацию работать больше и оставаться на уровне. Для Роналду деньги - не главное. Игрок относится к ним только как к средству, позволяющему чувствовать себя комфортно после завершения карьеры.

Как сообщал УРА-Информ, Роналду установил нове бомбардирские рекорды.


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