Украинский футболист возвращается из российской команды на родину

Об этом стало известно после появления имени Девича в списке отзаявленных игроков на официальном сайте РФПЛ.

Как отмечаетмя, официально о подписании однолетнего договора с 33-летним форвардом должно быть объявлено 3 января. Казанский клуб принял решение не продлевать контракт, таким образом, Марко стал свободным агентом.

Также отметим, что в текущем сезоне 33-летний футболист линии атаки провел десять матчей за «Рубин» и забил два мяча. Всего в составе казанского клуба нападающий провел 43 матча, забив 14 голов.

Кроме того, в Украине, куда возвращается футболист, он планирует выступать за донецкий Олимпик, контракт с которым может быть подписан уже в первый рабочий день 2017 года – третьего января. Добавим, что контракт будет подписан сроком на один год с возможностью пролонгации еще на год.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Украине озвучили имя самого лучшего игрока уходящего года. Им стал нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко.