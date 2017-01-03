"Бешикташ" может обменять Бойко на Ракицкого

Голкипер сборной Украины, а также испанской "Малаги" Денис Бойко может вскоре быть включен в сделку по вопросу трансфера Ярослава Ракицкого - из "Шахтера" в "Бешикташ". Об этом передает Fanatik.

Известно, что стамбульский "Бешикташ" все еще не бросил свои попытки приобрести у "Шахтера" защитника сборной Украины. После отказа турки предложили дончанам пять млн евро и контракт Дениса Бойко, который на правах аренды выступает в "Малаге". Добавим также, что кроме "Бешикташа", Ракицким также сейчас интересуется питерский "Зенит", который тренирует экс-наставник "Шахтера" - Мирча Луческу.

Как сообщал УРА-Информ, ранее "Малага" намекала на свое нежелание сотрудничать с Бойко.