ФК "Днепр" выплачивает долги сотрудникам

Об этом сообщает пресс-служба данного футбольного клуба. Как выяснилось, пока что не все долги были выплачены.

Отметим, что зарплату игрокам "Днепра" платят регулярно, однако перед работниками клуба задолженность за одиннадцать месяцев 2016 года возросла. Известно также, что по причине долгов тренерам, а также агентам и бывшим игрокам ФК "Днепр" в итоге попал под угрозу попадания в Первую лигу Украины.

Как сообщал УРА-Информ, задолженность киевлян за электроэнергию к декабрю 2016 г. уже составляла 209,3 миллиона гривен, а за отопление и горячую воду – 1 млрд 138 млн грн.