16:19 03.01.2017 | Футбол | Новости
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"Ювентус" впервые подписал венесуэльского футболиста

Действующий чемпион Серии А "Ювентус" сообщил про переход полузащитника "Дженоа" и сборной Венесуэлы - Томаса Ринкона.

Об этом передает сайт команды из Турина. Трансфер с "Дженоа" туринскому гранду обошелся в восемь млн евро. Договор с хавбеком рассчитан до июня 2020 г.

Стоит также отметить, что Ринкон за "Дженоа" выступал с 2014 г., проведя за клуб 78 матчей и также забил три мяча. Кроме того - игрок с 2008 г. защищает цвета своей национальной сборной – это 81 сыгранный поединок.

Примечательно, что Ринкон является первым венесуэльским игроком "Ювентуса" за всю историю данного клуба.

Как сообщал УРА-Информ, " Ювентус" ранее интересовался покупкой игроков украинской сборной.


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