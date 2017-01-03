"Ювентус" впервые подписал венесуэльского футболиста

Об этом передает сайт команды из Турина. Трансфер с "Дженоа" туринскому гранду обошелся в восемь млн евро. Договор с хавбеком рассчитан до июня 2020 г.

Стоит также отметить, что Ринкон за "Дженоа" выступал с 2014 г., проведя за клуб 78 матчей и также забил три мяча. Кроме того - игрок с 2008 г. защищает цвета своей национальной сборной – это 81 сыгранный поединок.

Примечательно, что Ринкон является первым венесуэльским игроком "Ювентуса" за всю историю данного клуба.

Как сообщал УРА-Информ, " Ювентус" ранее интересовался покупкой игроков украинской сборной.