Марко Девич рассказал о планах на будущее

Об этом передает сайт xsport.ua. По словам Девича – в ближайшие дни он будет находиться в Сербии. Однако после седьмого января будет какая-то конкретика. По поводу "Олимпика" Девич пока ничего не может сказать. Все станет известно уже после седьмого января – отметил игрок.

Как сообщал УРА-Информ, Марко Девич осенью 2016 г. мог потерять работу. Казанский Рубин ранее заявил, что не планирует подписывать с хавбеком контракт. У Девича при этом уже были ранее предложения с Ближнего Востока, однако о деталях он не рассказывал.