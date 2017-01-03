19:40 03.01.2017 | Футбол | Новости
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Марко Девич рассказал о планах на будущее

Украинский нападающий, а также бывший форвард казанского "Рубина" Марко Девич рассказал о своем дальнейшем продолжении карьеры.

Марко Девич рассказал о планах на будущее

Об этом передает сайт xsport.ua. По словам Девича – в ближайшие дни он будет находиться в Сербии. Однако после седьмого января будет какая-то конкретика. По поводу "Олимпика" Девич пока ничего не может сказать. Все станет известно уже после седьмого января – отметил игрок.

Как сообщал УРА-Информ, Марко Девич осенью 2016 г. мог потерять работу. Казанский Рубин ранее заявил, что не планирует подписывать с хавбеком контракт. У Девича при этом уже были ранее предложения с Ближнего Востока, однако о деталях он не рассказывал.


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