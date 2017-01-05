16:15 05.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Президент ФК "Олимпик" опроверг вероятное подписание Девича

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал сообщения вокруг вероятного приглашения в клуб форварда Марко Девича и поведал про трансферные цели на будущее команды. 

Президент ФК

Об этом передает пресс-служба "Олимпик". По его словам – сведения с реальностью ничего общего не имеют. Конечно, футболист подобного уровня мог бы усилить всякую команду, и "Олимпик" в т. ч. - однако переговорами с данным игроком не занимались – отметил Гельзин. Также он поделился вероятными причинами несовместимости перехода Девича в коллектив. Тут также важен и финансовый фактор, ведь запросы игрока вряд ли смогут удовлетворить - отметил Гельзин.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Марко Девич рассказал о планах на будущее.


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