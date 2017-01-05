Президент ФК "Олимпик" опроверг вероятное подписание Девича

Об этом передает пресс-служба "Олимпик". По его словам – сведения с реальностью ничего общего не имеют. Конечно, футболист подобного уровня мог бы усилить всякую команду, и "Олимпик" в т. ч. - однако переговорами с данным игроком не занимались – отметил Гельзин. Также он поделился вероятными причинами несовместимости перехода Девича в коллектив. Тут также важен и финансовый фактор, ведь запросы игрока вряд ли смогут удовлетворить - отметил Гельзин.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Марко Девич рассказал о планах на будущее.