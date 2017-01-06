"Фенербахче" сообщил про трансфер Караваева

Украинец станет выступать в составе "канареек" - на правах аренды вплоть до конца сезона. Право его выкупа не предусмотрено – сообщает официальный сайт стамбульского клуба. Про переход Караваева в "Фенербахче" "Заря" сообщила еще 31-го декабря, однак позже турецкий гранд осообщил, что переговоры по хавбеку лишь стартовали.

В среду данные об аренде футболиста в клуб внес в перечень трансферов на своем сайте "Шахтер". А четвертого января Караваев прибыл в Стамбул и уже пятого января успешно прошел медосмотр. Главными соперниками его за место в "Фенербахче" – в основе - будут Алпер Потук и Джермейн Ленс.

Как сообщал УРА-Информ, ранее форвард " Фенербахче" чуть не лишился глаза.