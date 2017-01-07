16:41 07.01.2017 | Футбол | Новости
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"Динамо" предлагает два миллиона евро за Томаша Кадара

Томаш Кадар заинтересовал киевский футбольный клуб.

Венгерский защитник польского "Леха" - Томаш Кадар – с высокой долей вероятности этой зимой сменит клуб. Об этом передает Blikk.

На данный момент целый ряд европейских клубов имеют желание заполучить себе защитника сборной Венгрии. Среди них в том числе и киевское "Динамо". Клуб предлагает за игрока два млн евро. Известно также, что кроме "Динамо" Кадар также может перейти в "Лестер", а также в "Бирмингем", "Сампдорию", "Пескару" или "Мюнхен-1860".

Как сообщал УРА-Информ, " Динамо" также может избавиться от Сергея Реброва, занимаясь поисками нового тренера для команды. В качестве кандидата рассматривается Александр Хацкевич.


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