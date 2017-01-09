"Челси" и "Тоттенхэм" прошли в четвертый раунд Кубка Англии

На поединках фавориты одержали победы – передает сайт турнира. Лидер АПЛ "Челси" в игре с "Петерборо" не имел проблем - 4:1. За лондонцев дважды забивали Педро, а также Бачуай и Виллиан.

Во втором тайме "синие" провели в меньшинстве – по итогам удаления Джона Терри. На данный момент третий клуб таблицы АПЛ "Тоттенхэм" благодаря Дэвису и Сон Хин-Мину торжествовал в игре со счетом - 2:0. Примечательно также, что "Ливерпуль" не смог обыграть команду 4-ой по силе лиги Англии "Плимут" - 0:0.

Как сообщал УРА-Информ, " Челси" могут вскоре покинуть Иванович, а также Кехилл.