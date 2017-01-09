17:56 09.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Шахтер" просит за Ракицкого больше денег

Донецкий "Шахтер" отказывается продавать в турецкий клуб центрального защитника Ярослава Ракицкого за сумму меньше, чем за 30 млн евро.

Об этом сказано на странице журналиста Фират Гюнаера в Twitter. Гюнаер показал документ – как письменный ответ - на запрос от турецкого клуба, имя которого сейчас не сообщается, по трансферу 27-летнего защитника Ракицкого.

В документе, подписанном гендиректором "Шахтера" Сергея Палкина, сказано. что дончане не станут рассматривать предложения по трансферу игрока менше, чем и за 30 млн евро. Известно, что Ракицкий в этом сезоне провел за "Шахтер" 16-ть матчей, в которых сделал голевую передачу и также заработал четыре желтые карточки.

Как сообщал УРА-Информ, летом " Шахтер" купил Ивана Петряка.


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