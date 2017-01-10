13:51 10.01.2017 | Футбол | Новости
100157583:Polishuk

ФИФА назвала Роналду лучшим футболистом ушедшего года

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиано Роналду вновь стал обладателем приза "Игрок года ФИФА".

ФИФА назвала Роналду лучшим футболистом ушедшего года

В понедельник, 9 января, ассоциация назвала победителей по своей версии. Португалец обошел в главной номинации аргентинца Лионеля Месси и "Барселоны" и француза Антуана Гризманна из "Атлетико".

В то же время ФИФА назвал лучшей футболисткой года американку Карли Ллойд. Тренером года по версии ФИФА стал наставник "Лестера" Клаудио Раньер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Роналду становился лучшим футболистом года по версиям многих авторитетных изданий. В этом сезоне ему удалось выиграть Лигу Чемпионов с "Реалом" и Евро-2016 со сборной Португалии.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив