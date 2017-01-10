ФИФА назвала Роналду лучшим футболистом ушедшего года

В понедельник, 9 января, ассоциация назвала победителей по своей версии. Португалец обошел в главной номинации аргентинца Лионеля Месси и "Барселоны" и француза Антуана Гризманна из "Атлетико".

В то же время ФИФА назвал лучшей футболисткой года американку Карли Ллойд. Тренером года по версии ФИФА стал наставник "Лестера" Клаудио Раньер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Роналду становился лучшим футболистом года по версиям многих авторитетных изданий. В этом сезоне ему удалось выиграть Лигу Чемпионов с "Реалом" и Евро-2016 со сборной Португалии.