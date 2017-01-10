05:00 10.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Футболист сборной Украины очаровал турецких журналистов

Полузащитник сборной Украины и турецкого "Фенербахче" Александр Караваев получил множество комплиментов от турецких СМИ.

Футболист сборной Украины очаровал турецких журналистов

Об этом передает издания Турции Fanatik.

"В матче против "Денизлиспора" Караваев поразил своими наступательными качествами и игрой в обороне. Украинец находится в команде всего три дня, однако продемонстрировал очень высокий уровень физической подготовки и игры", - говорится  в сообщении.

В свою очередь, журналисты отметили высокую скорость и "энергичный характер" нашего футболиста.

"Теперь понятно, почему Дик Адвокат (главный тренер "Фенербахче" - Прим. ред.) не хочет возвращать украинца по окончании сезона", - пишет издание.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Украине озвучили имя самого лучшего игрока уходящего года. Им стал нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко


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