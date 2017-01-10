05:00 10.01.2017 | Футбол | НовостиНовости Украины 100157497:labazovych
Футболист сборной Украины очаровал турецких журналистов
Полузащитник сборной Украины и турецкого "Фенербахче" Александр Караваев получил множество комплиментов от турецких СМИ.
Об этом передает издания Турции Fanatik.
"В матче против "Денизлиспора" Караваев поразил своими наступательными качествами и игрой в обороне. Украинец находится в команде всего три дня, однако продемонстрировал очень высокий уровень физической подготовки и игры", - говорится в сообщении.