Футболист сборной Украины очаровал турецких журналистов

Об этом передает издания Турции Fanatik.

"В матче против "Денизлиспора" Караваев поразил своими наступательными качествами и игрой в обороне. Украинец находится в команде всего три дня, однако продемонстрировал очень высокий уровень физической подготовки и игры", - говорится в сообщении.

В свою очередь, журналисты отметили высокую скорость и "энергичный характер" нашего футболиста.

"Теперь понятно, почему Дик Адвокат (главный тренер "Фенербахче" - Прим. ред.) не хочет возвращать украинца по окончании сезона", - пишет издание.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Украине озвучили имя самого лучшего игрока уходящего года. Им стал нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко.