16:26 11.01.2017 | Футбол | Новости
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"Шальке" усилился Бадштубером

ФК "Шальке" арендовал футболиста сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Хольгера Бадштубера.

Об этом сообщает сайт "Шальке". Руководство гельзенкирхенцев согласовало все условия контракта Бадштубера. Теперь игроку осталось только пройти медицинское обследование.

Стоит также отметить, что в конце 2012 г. Бадштубер получил травму колена после чего пропустил сезон 2013/14 годов. Известно также, что трансферная стоимость этого игрока в 2012-13 годах составляла 22 млн. евро. Профессиональный дебют футболиста в составе "Баварии" прошел восьмого августа 2009 г. – в игре против "Хоффехайма" и стал первым поединком из 118 матчей в Бундеслиге.

Как сообщал УРА-Информ, ранее контракт с " Шальке" подписал украинец Евгений Коноплянка.


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