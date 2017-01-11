"Шальке" усилился Бадштубером

Об этом сообщает сайт "Шальке". Руководство гельзенкирхенцев согласовало все условия контракта Бадштубера. Теперь игроку осталось только пройти медицинское обследование.

Стоит также отметить, что в конце 2012 г. Бадштубер получил травму колена после чего пропустил сезон 2013/14 годов. Известно также, что трансферная стоимость этого игрока в 2012-13 годах составляла 22 млн. евро. Профессиональный дебют футболиста в составе "Баварии" прошел восьмого августа 2009 г. – в игре против "Хоффехайма" и стал первым поединком из 118 матчей в Бундеслиге.

Как сообщал УРА-Информ, ранее контракт с " Шальке" подписал украинец Евгений Коноплянка.