Украина сохранила 30-е место в рейтинге ФИФА

Об этом передает сайт ФИФА.

Как отмечается, наша национальная сборная имеет в активе 804 балла и разместилась на 30-й ступени.

Ближайший конкурент впереди Иран 816 баллов. В свою очередь, преследователь Австрия отстала на 31 пункт.

"Топ-10 национальных сборных также не изменился: Аргентина, Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания", - говорится в сообщении.

Также отметим, что соперники "сине-желтых" по отборочной группе ЧМ-2018 расположились следующим образом: Хорватия - 14, Исландия - 21, Турция - 24, Финляндия - 93 (1), Косово - 166 (-1).

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", полузащитник сборной Украины и турецкого "Фенербахче" Александр Караваев получил множество комплиментов от турецких СМИ.