Украина сохранила 30-е место в рейтинге ФИФА

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных команд мира, сообщает сайт оргнизации.
Об этом передает сайт ФИФА.
Как отмечается, наша национальная сборная имеет в активе 804 балла и разместилась на 30-й ступени.
Ближайший конкурент впереди Иран 816 баллов. В свою очередь, преследователь Австрия отстала на 31 пункт.
"Топ-10 национальных сборных также не изменился: Аргентина, Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания", - говорится в сообщении.
Также отметим, что соперники "сине-желтых" по отборочной группе ЧМ-2018 расположились следующим образом: Хорватия - 14, Исландия - 21, Турция - 24, Финляндия - 93 (1), Косово - 166 (-1).
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", полузащитник сборной Украины и турецкого "Фенербахче" Александр Караваев получил множество комплиментов от турецких СМИ.