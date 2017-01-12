"Барселона" победила "Атлетик" в матче 1/8 Кубка Испании

Об этом сообщает сайт "Барселоны".

Как отмечается, действующие обладатели трофея, проиграв первый матч (1:2), открыли счет стараниями Луиса Суареса. В свою очередь, уругвайский форвард забил сотый гол за каталонцев, потратив на это 120 матчей.

"В начале второго тайма Неймар удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти, который сам же и заработал. Энрик Сабора быстро сравнял счет по сумме двух встреч, но последнее слово осталось за Лионелем Месси", - говорится в сообщении.

В третьей игре подряд аргентинский форвард реализует Стандрт. На этот раз, Л.Месси "бильярдным" ударом "положил" мяч в сетку ворот соперника.

Также отметим, что в кубковом матче Суарес забил 100-й гол за каталонский клуб. Кроме того, в 1/4 финала также пробились "Атлетико", "Алавес", "Алькоркон" и "Реал Сосьедад".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиано Роналду вновь стал обладателем приза "Игрок года ФИФА".