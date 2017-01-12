06:00 12.01.2017 | Футбол | Новости
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"Легия" может подписать контракт с защитником "Днепра"

Варшавская "Легия" на данный момент готовится к началу второй части сезона.

А также идет подготовка к участию в плей-офф Лиги Европы. Легия ранее  заинтересовалась защитником "Днепра" - Андерсоном Пико – сообщила пресс-служба данного клуба.

Скауты "Легии" вот уже несколько месяцев следят за этим игроком, однако проблемой может быть цена на бразильца. Цена его составит несколько сотен тысяч евро. При этом в Варшаве беспокоятся о форме футболиста, который в недавних играх чемпионата Украины в стартовый состав не попал.

Как сообщал УРА-Информ, Криштиану Роналду во время одного из матчей наступил на защитника " Легии". На этом матче зрителей не было.


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