"Легия" может подписать контракт с защитником "Днепра"

А также идет подготовка к участию в плей-офф Лиги Европы. Легия ранее заинтересовалась защитником "Днепра" - Андерсоном Пико – сообщила пресс-служба данного клуба.

Скауты "Легии" вот уже несколько месяцев следят за этим игроком, однако проблемой может быть цена на бразильца. Цена его составит несколько сотен тысяч евро. При этом в Варшаве беспокоятся о форме футболиста, который в недавних играх чемпионата Украины в стартовый состав не попал.

Как сообщал УРА-Информ, Криштиану Роналду во время одного из матчей наступил на защитника " Легии". На этом матче зрителей не было.