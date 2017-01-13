21:36 13.01.2017 | Футбол | Новости
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Ибрагимович назван лучшим игроком месяца АПЛ

Форвард "Манчестер Юнайтед" - Златан Ибрагимович – был назван игроком месяца Премьер-лиги Англии.

Ибрагимович назван лучшим игроком месяца АПЛ

Об этом передает сайт соревнований. Так, 35-летний футболист забил пять мячей, а также отдал три результативные передачи в шести поединках за данный промежуток турнира. Также результативность шведа оказала помощь "Красным дьяволам", которые одержали пять побед и только раз сыграли вничью.

В борьбе за награду шведский форвард даже опередил вратаря "Сандерленда" - Джордана Пикфорда и защитника "Челси" Сезара Аспиликуэта, а также Деле Алле ("Тоттенхэм"). В целом в сезоне на счету Ибрагимовича в Премьер-лиге - 13 голов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Ибрагимович поведал о том, зачем забил гол "Заре".


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