Ребров прокомментировал переход Ярмоленко в другой клуб

Об этом сообщает сайт "бело-синих". По словам Реброва – он никогда не откажется от этого игрока. Андрей характеризует нашу команду. Но что может быть дальше - конечно, все понимаем.

С Ярмоленко уже велись эти разговоры - сейчас для него отличное время, чтобы перейти в зарубежный клуб. Однако игрок заслужил пойти туда не бесплатно.

И когда Ребров ездил в Англию - многие тренеры спрашивали о характере Андрея. Тренер всегда давал положительные характеристики игроку, потому что хорошо его знает. Известно, что Ярмоленко остался наиболее дорогим игроком УПЛ – его трансферная стоимость составляет 19 млн евро.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре Ярмоленко был травмирован.