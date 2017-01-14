16:12 14.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Ребров прокомментировал переход Ярмоленко в другой клуб

Тренер "Динамо" Сергей Ребров рассказал о будущем лидера клуба Андрея Ярмоленко.

Ребров прокомментировал переход Ярмоленко в другой клуб

Об этом сообщает сайт "бело-синих". По словам Реброва – он никогда не откажется от этого игрока. Андрей характеризует нашу команду. Но что может быть дальше - конечно, все понимаем.

С Ярмоленко уже велись эти разговоры - сейчас для него отличное время, чтобы перейти в зарубежный клуб. Однако игрок заслужил пойти туда не бесплатно.

И когда Ребров ездил в Англию - многие тренеры спрашивали о характере Андрея. Тренер всегда давал положительные характеристики игроку, потому что хорошо его знает. Известно, что Ярмоленко остался наиболее дорогим игроком УПЛ – его трансферная стоимость составляет 19 млн евро.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре Ярмоленко был травмирован.


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