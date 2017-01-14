18:34 14.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Срна остается в "Шахтере"

Капитан "Шахтера" Дарио Срна решил не переходить в "Барселону" в данное трансферное межсезонье.

Срна остается в

Об этом передают телеканалы "Футбол 1/2". Срна отметил, что его сердце - в "Шахтере". Потому в "Шахтере" он и останется и очень доволен своим решением.

Игрок сказал, что он слушал свое сердце. Оно подсказало, что он должен остаться в клубе. Касательно же "Барселоны", то это Срна не будет комментировать, так как это непрофессионально. Наиболее важное – он определился -  хочет оставаться в "Шахтере"- сказал хорват. Известно также, что капитан "горняков" с коллективом уже отправился на сбор команды в Испанию.

Как сообщал УРА-Информ, финансовое состояние "Барселоны" могло поменшать клубу заплатить за Срну.


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