Срна остается в "Шахтере"

Об этом передают телеканалы "Футбол 1/2". Срна отметил, что его сердце - в "Шахтере". Потому в "Шахтере" он и останется и очень доволен своим решением.

Игрок сказал, что он слушал свое сердце. Оно подсказало, что он должен остаться в клубе. Касательно же "Барселоны", то это Срна не будет комментировать, так как это непрофессионально. Наиболее важное – он определился - хочет оставаться в "Шахтере"- сказал хорват. Известно также, что капитан "горняков" с коллективом уже отправился на сбор команды в Испанию.

Как сообщал УРА-Информ, финансовое состояние "Барселоны" могло поменшать клубу заплатить за Срну.