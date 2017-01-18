Наставник "Зари" отказал "МЮ"

В частности, речь идет о том, что Юрий Вернидуб имел возможность пройти стажировку в стане команды Жозе Моуринью. Однако рулевой луганчан все же остался в Запорожье, где сейчас локализовалась команда.

"У меня на руках есть приглашение из "МЮ". Но, к сожалению, в попытке осуществить желаемое все немного затянулось. Улетать в Англию нужно было 14 января - на неделю. Однако я от этой поездки отказался. Посчитал, что было бы неправильно, если 16-го команда соберется после отпуска, начнет работу, а я прилечу лишь спустя пять дней", – поведал Вернидуб.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно главный тренер "Манчестер Юнайтед" развеселил журналистов на пресс-конференции. Португальский тактик поднял трубку чужого телефона во время встречи с журналистами.