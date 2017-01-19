"Шахтер" продлил контракт с одним из своих игроков

Руководство клуба приняло решение продлить контракт с 31-летним футболистом. По данным официального портала "горняков", Кобин останется в команде до конца нынешнего сезона.

Напомним, что среди дончан Василий оказался летом 2009 года. Защитник перешел в команду из "Карпат". За "Шахтер" центрбек провел 78 матчей, а также забил 5 голов.

В нынешнем сезоне Кобин на поле пока что не выходил.

Как сообщал "УРА-Информ", в команде остается и "бессменный" капитан – Дарио Срна. Хорват решил послушать свое сердце и отказался от контракта с каталонской "Барселоной".