Андрей Воронин выбрал себе помощника

Напомним, что на днях стало известно о назначении Воронина на пост главного тренера "Бюдериха", одного из клубов бундеслиги.

Новым коллегой Воронина стал его земляк-одессит Руслан Валеев. Специалист на три года позже Андрея переехал в Германию.

Теория теорией, но тренер без практики — одно название. С моим сегодняшним дипломом работать на серьезном уровне я могу разве что ассистентом. Да и потом — буду выглядеть нелепо, если скажу, что готов к чему-то большему. Главное — поработать какое-то в профессии, чтобы точно понять: мое это или нет, – отметил экс-игрок украинской сборной в интервью Sport-express.ua.

Как сообщал "УРА-Информ", о тренерской карьере после завершения своего футбольного пути задумался и звезда "Реала" Криштиано Роналду. Он признался, что пока хочет играть за "Реал", но не исключено, что после финиша карьеры в качестве футболиста, в его жизни начнется новый виток, связанный с тренерской деятельностью.