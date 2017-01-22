Экс-игрок киевского "Динамо" рассказал, когда ему приходилось бить жену – ВИДЕО

Некогда игрок киевского "Динамо" заявил, что виной всему была выпивка. Именно в злоупотреблении алкоголем собственной женой, вероятно, была причина расставания семейной четы.

"Когда были мужем и женой, да, поднимал руку, когда она выпивала. Синяки не знаю, откуда – может она где-то падает, может массажи делает, может кто-то ее бил.

Я за ней не слежу, мне она не интересна", – разоткровенничался футболист в интервью Tsn.ua.

Как сообщал "УРА-Информ", в прошлом году футбольный мир озарил жуткий скандал Александра Алиева со своей супругой Татьяной. Женщина публично призналась, что любимый неоднократно поднимал на нее руку. Однажды "досталось" от отчима и несовершеннолетнему сыну Татьяны от первого брака.