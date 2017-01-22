09:44 22.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Селезнев принес победу своей новой команде

Евгений Селезнев, новоиспеченный игрок турецкого "Карабюкспора" отличился голом и принес своей новой команде победу.

Селезнев принес победу своей новой команде

Матч 18-го тура местной Суперлиги проходил против "Галатасарая".

Известно, что Селя вышел на поле с первых минут поединка. Однако его коллеги не смогли защитить ворота "Карабюкспора" от снаряда противника. Счет был открыт на 15-й минуте. Приблизительно на 30-й минуте соперник нарушил правила против Селезнева. Рефери показал на 11-метровую отметку. Евгений не промахнулся, пробив для себя в классическом стиле – низом и  мощно.

На 79-й минуте украинца заменил Сердар Деликташ, который вывел "Карабюкспор" вперед, передает "Шахта.орг".

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Селезнев покинул расположение "Шахтера" и подписал контракт с турецким клубом. А ведь еще совсем недавно он встречался с президентом "Днепра" Игорем Коломойским в Киеве дабы обсудить возврат в практически уже "родные пенаты".


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