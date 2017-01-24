"Барса" готовит для Месси новое предложение

В первую очередь, речь идет о контракте между клубом и игроком. По данным портала Sport, новое соглашение для Месси уже готово.

Согласно предоставленным данным, в ближайшие несколько часов руководство "блаугранас" сделает Месси предложение относительно пролонгирования контракта. Срок договоренностей составит пять лет, зарплата будет фиксированной.

Напомним, что ранее президент "Барсы" Хосеп Мария Бартомеу намеревался сделать из Месси самого дорого игрока в мире. Кроме этого, новый контракт будет удобным и точки зрения налогов, так что звезде "блаугранас" беспокоиться будет не о чем.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно Лионель перекрасился в блондина и отпустил бороду. По словам самого игрока, он верит, что такие изменения принесут ему удачу.