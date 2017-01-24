 Российский игрок признался, что все футболисты тупые

Популярный российский футболист Федор Смолов поведал о том, что футболисты получают неправомерное вознаграждение за свой труд, а их интеллектуальные способности оставляют желать лучшего.
Об этом спортсмен рассказал в интервью GQ Russia.
"Правда ли, что все футболисты тупые? Не хочу никого обидеть, но скорее да, чем нет. Но есть ребята, которые читают либеральные газеты, любят путешествовать, с ними интересно поговорить, у них речь без слов-паразитов.
В принципе деньги, которые вовлечены в ту сферу, где я работаю, пропорциональны моей зарплате. Найти людей на свободное место бурильщика можно больше, чем профессиональных футболистов. Миллионы пацанов занимаются футболом, а играют на уровне сборной 30 человек.
Футболисты ничего полезного миру не дают? Я согласен. Что вы хотите услышать? Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Нет", – заметил игрок.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее российский журналист заявил, что все местные футболисты употребляют кокаин, дабы выйти из запоя.