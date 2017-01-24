12:58 24.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины по футзалу осталась в топ-5 рейтинга УЕФА

Сборная Украины в обновленном футзальном рейтинге по двум версиям - Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) заняла пятое место в первом и восьмое - во втором.

 

 

Сборная Украины по футзалу осталась в топ-5 рейтинга УЕФА

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

Как отмечается, в европейском рейтинге "сине-желтые", как и прежде в декабре прошлого года, занимают пятую строчку - 1479 очков. Кроме того, в мировом ранга Украинская команда также продолжает удерживать позиции: восьмое место было до и после чемпионата мира в Колумбии.

В свою очередь, лучшей национальной командой мира осталась Бразилия.

Также добавим, что этот рейтинг примечателен тем, что уже в эти выходные состоятся очные встречи между сборными Украины и Испании, и "Фурия Роха" является второй сборной планеты и первой - на континенте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"  Евгений Селезнев уже покинул ФК "Шахтер" и продолжит свою карьеру в турецком "Карабюкспоре".


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