В Англии наградили Уэйна Руни

Об этом информирует портал FWA. Были отмечены его выдающиеся заслуги в английском футболе, после того как Руни побил рекорд легенды АПЛ Бобби Чарльтона, который держался почти 40 лет.

По словам главы подобной Ассоциации, Уэйн является "настоящим образцом для подражания", отметив его особую преданность своему делу.

"Я бы хотел поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал – каждый из них сделал много, чтобы я стал тем игроком, которым есть. И, конечно же, я хотел бы сказать спасибо своим товарищам по команде", – поблагодарил форвард манкунианцев.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в СМИ ходили слухи о переходе нападающего "красных дьяволов" в Китай. Причем название команды не разглашалось, известно было только то, что Руни в неделю бы получал около одного миллиона долларов, а не 345 тысяч долларов как в "МЮ".