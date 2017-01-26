Коломойский не будет спонсировать "Днепр" – СМИ

Своими высказываниями футбольный функционер ясно дал понять, что не собирается больше спонсировать днепропетровскую команду и вкладывать в ее развитие личные средства.

Напомним, что сейчас "Днепр" стал заложником судебных тяжб. Клуб задолжал выплату вознаграждения тренерам, штабу, игрокам.

Как сообщал"УРА-Информ", экс-игрок "Шахтера" Евгений Селезнев не так давно встречался с Игорем Коломойским в Киеве. В беседе форвард обратился к бывшему "шефу" и попросился обратно в команду, так как в стане «горняков» ему не достает игровой практики. Ныне Селезнев подписал контракт с турецким "Карабюкспором" на выгодных для себя условиях.