10:33 26.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Коломойский не будет спонсировать "Днепр" – СМИ

Игорь Коломойский, который является президентом "Днепра" не намерен больше инвестировать в клуб. Об этом информирует Champion.com.ua.

Коломойский не будет спонсировать

Своими высказываниями футбольный функционер ясно дал понять, что не собирается больше спонсировать днепропетровскую команду и вкладывать в ее развитие личные средства.

Напомним, что сейчас "Днепр" стал заложником судебных тяжб. Клуб задолжал выплату вознаграждения тренерам, штабу, игрокам.

Как сообщал"УРА-Информ", экс-игрок "Шахтера" Евгений Селезнев не так давно встречался с Игорем Коломойским в Киеве. В беседе форвард обратился к бывшему "шефу" и попросился обратно в команду, так как в стане «горняков» ему не достает игровой практики. Ныне Селезнев подписал контракт с турецким "Карабюкспором" на выгодных для себя условиях.


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